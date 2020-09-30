В Воронежской области «Газель» разорвало пополам после столкновения с фурой

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

30 сентября водитель автомобиля ГАЗ, не справившись с управлением, влетел в стоящий на обочине грузовик Iveco с полуприцепом. Мощная авария произошла в 11:00 на 589 км трассы М-4 «Дон» в Лискинском районе. Это недалеко от поворота на село Икорец и Лиски.

От столкновения «Газель» буквально разорвало пополам. Куски металлического корпуса были разбросаны по дороге. Пострадал водитель. Он остался жив, но сильно травмирован. В данный момент находится в больнице.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, водитель автомобиля ГАЗ 26-летний житель Воронежской области. Он направлялся в сторону областного центра. За рулем фуры находился 61-летний мужчина. В момент аварии он остановился на трассе, чтобы устранить поломку. В момент столкновения он не пострадал.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку.