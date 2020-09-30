Появилось видео, как в воронежском дворе иномарка сбила 9-летнего ребенка

Момент аварии Фото: принтскрин видео.

В социальных сетях появилась запись того, как водитель автомобиля «Джили» сбил 9-летнего ребенка. Жуткие кадры сняла камера видеонаблюдения, которая установлена в доме №2б по улице Тепличной.

Как сообщалось ранее, 28 сентября в 7.45 во дворе 29-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, не заметил ребенка и сбил его. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Ребенок получил различные травмы. С места аварии его забрала «скорая».

Как рассказывают очевидцы, мальчик спешил в школу. На записи видно, что он только вышел из подъезда и тут же почему-то решил перебежать дорогу. Вероятно, он даже не видел приближающуюся машину. Обзор и маленькому пешеходу, и водителю «Джили» перекрывали припаркованные автомобили.

В то же время, опираясь на опубликованные кадры, можно предположить, что 29-летний водитель превысил скорость. В ситуации предстоит разобраться инспекторам.