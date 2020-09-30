Под Воронежем грабитель с чулком на голове ворвался в дом и ограбил пенсионера

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло в селе Новая Криуша Калачеевского района в переулке Клубный 28 сентября в 14.00. Неизвестный мужчина в чулке на голове ворвался в дом 77-летнего пенсионера. Сначала он хотел разжиться деньгами по-хорошему. Попросил ему их одолжить. Но когда получил отказ, начал переворачивать все вверх дном.

На кровати под подушкой он нашел всего лишь 3 тысячи рублей, больше у пожилого мужчины не оказалось. Тогда злоумышленник взял их и скрылся с места преступления.

Далеко ему уйти не удалось. О случившемся сообщили в местный отдел МВД по Калачеевскому району

Как пояснили в ГУ МВД по Воронежской области, пенсионер запомнил, в какой одежде был грабитель и его приметы. Оперативно злоумышленник был задержан и сейчас он находится в СИЗО. Им оказался 36-летний гражданин без определенного места жительства. Ранее он уже был судим за подобные преступления.

Как пояснил задержанный, в село он приехал к своей родственнице. И уже успел побывать в доме потерпевшего. Только в первый раз он просто попросил еды и ушел, оценив при этом обстановку. А во второй раз решил потребовать денег. Три тысячи он потратил на спиртное.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.