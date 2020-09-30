Выстрелившему из охотничьего ружья в автомобиль воронежцу грозит до 5 лет тюрьмы

Когда слышишь звук выстрела из охотничьего ружья, трудно поверить, что кто-то может «охотиться» прямо у тебя во дворе. Вот и жители Советского района могли бы принять этот звук за нечто иное, если бы не отверстие от пули, оставшееся в автомобиле.

Все случилось 19 сентября примерно в 9.00. 43-летний воронежец из окна своей квартиры по переулку Архипова выстрел из охотничьего ружья в припаркованный во дворе дома автомобиль.

Как сообщили 30 сентября, в прокуратуре Советского района Воронежа признали законным постановление полиции о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

То есть мужчине могут присудить и штраф до пятисот тысяч рублей, и лишение свободы до 5 лет.