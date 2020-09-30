Фестиваль уличного кино в Воронеже:ТОП-5 картин, которые вы могли пропустить

Конкурсная программа фестиваля заглянула в Воронеж на минувших выходных. Фото: предоставлено организаторами.

С августа по сентябрь по стране колесит Фестиваль уличного кино: лучшие короткометражные работы российских режиссеров показывают в более 600 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока. Заглянула конкурсная программа на минувших выходных и в Воронеж.

Хотя мы и анонсировали этот проект, но все же далеко не всем удалось добраться до импровизированного зрительского зала под открытым небом. Все фильмы фестиваля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре МТС ТВ, вне зависимости от того, каким оператором связи вы пользуетесь.

Корреспонденты «КП Воронеж» побывали на показе и хотели бы обратить ваше внимание на те работы, которые заставляют по-новому взглянуть не только на отечественный кинематограф, но и на некоторые жизненные ситуации.

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