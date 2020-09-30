В Воронеже девушка украла со счета компании более 2,5 млн рублей

24-летняя жительница Воронежа знает, как повысить себе зарплату. Не даром в одной из торговых организаций города она была «материально-ответственным лицом». По сути девушка занималась переводами денег на различные счета.

Но зачем переводить деньги кому-то, если их можно оставить себе? Молодая сотрудница систематически отправляла деньги в свой кошелек. Так ей удалось накопить более 2,5 млн рублей. Вот только в дело вмешались сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежской области.

В итоге было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». А это до 10 лет лишения свободы.