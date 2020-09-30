Воронежцу придется выплачивать кредит в 270 тысяч, взятый на него мошенником

Сейчас мошенников ищут полицейские Фото: Ирина ШАБАНОВА

Воронежец попал в кредитную кабалу, благодаря мошенникам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области сегодня, 30 сентября.

60-летний мужчина обнаружил, что на его мобильный телефон стали приходить сомнительные СМС о якобы списании денег. В них сообщалось, что средства перечислялись неизвестно кому, но из определенного банка. Мужчина сначала удивился и не придал значения. Ни счетов никаких у него не было, да и деньги он на них не хранил.

Когда таких СМС пришло несколько, он решил обратиться в банк. И только там узнал, что на его имя непонятно каким образом был оформлен кредит. Займ ему одобрили, а после этого деньги банк перевел на неизвестный расчетный счет.

Тогда мужчина обратился в полицию. Всего аферисты «оформили» на него 270 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

Правоохранительные органы в очередной раз призывают воронежцев к бдительности. Если вам позвонили неизвестные и представились якобы сотрудниками банка – перезвоните туда, не поленитесь. И уж ни в коем случае не сообщайте мошенникам свои личные данные или данные своей карты, особенно трехзначный код на обратной стороне.