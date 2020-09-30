Уголовное дело дочери бывшего главы Новоусманского района будет рассматривать другой судья

Дело вернули на новое рассмотрение Фото: Ирина ШАБАНОВА

Ленинский суд готовится к рассмотрению громкого уголовного дела, фигурантом которого стала Любовь Овчинникова, дочь бывшего главы Новоусманского района Владимира Чернышова. На скамье подсудимых окажется также одна из ее подельниц - гражданка К. Дело поступило 25 сентября. Первое судебное заседание назначено на 6 октября.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в суде, предварительного заседания не будет. При этом сменился судебный состав. Дело будет рассматривать заместитель председателя Дмитрий Майоров.

Напомним, ранее Ленинский райсуд решил вернуть это дело на доследование. Причина –обвинительное заключение составлено с нарушениями. Однако, органы прокуратуры не согласились с таким решением. Они выступили с апелляцией. Областной суд вернул его на новое рассмотрение.

Это уголовное дело возбуждено было еще в 2017 году. По данным следствия, несколько жителей Новоусманского района при активной поддержке должностных лиц местной администрации с 2012 по 2017 годы похищали земельные участки. По документам они проходили как земля для инвалидов. Наделы, которые должны были достаться льготникам, затем перепродавали по рыночной цене. Они уговаривали людей соглашаться на скромное подаяние и подписывать документы о продаже участков. Общая стоимость 31 похищенного участка составила 18 миллионов рублей.

Одна из ведущих действующих лиц этого дела – Любовь Овчинникова. В то время руководила районной БТИ. Как предполагает следствие, именно она искала подходящие земельные участки, обеспечивала их постановку на кадастровый учет. При этом ее сообщники находили льготников, согласных участвовать в этой афере.