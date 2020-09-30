Заместитель директора Нововоронежской АЭС избран главой Нововоронежа

Фото: Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

Заседание прошло с соблюдением всех правил, направленных на предотвращение распространенпия новой коронавирусной инфекции.

Напомним, это уже второй депутатский срок, который Николай Николаевич проведет в качестве мэра атомграда.

«Свою дальнейшую работу я направлю на повышение уровня благосостояния и качества жизни нововоронежцев. Нововоронеж – один из лучших атомных городов, но впереди ещё много задач и проблем, которые вновь избранные депутаты будут решать совместно с городской администрацией и общественностью», - сказал после избрания Николай Нетяга.

Фото: Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

Вместе с Николаем Нетягой в городскую Думу VII созыва были избраны ещё восемь сотрудников Нововоронежской АЭС и подрядных организаций.

Также на выборах в Областную Думу VII созыва по избирательному округу № 13 (Нововоронеж, Хохольский и Репьёвский районы) уверенную победу одержал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров. Он набрал 72,45% голосов избирателей.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС