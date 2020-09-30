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Заместитель директора Нововоронежской АЭС избран главой Нововоронежа

29 сентября 2020 года на заседании городской Думы VII созыва на пост главы городского округа город Нововоронеж был единогласно избран заместитель директора Нововоронежской АЭС по экономике и финансам Николай Нетяга
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Фото: Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

Фото: Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

Заседание прошло с соблюдением всех правил, направленных на предотвращение распространенпия новой коронавирусной инфекции.

Напомним, это уже второй депутатский срок, который Николай Николаевич проведет в качестве мэра атомграда.

«Свою дальнейшую работу я направлю на повышение уровня благосостояния и качества жизни нововоронежцев. Нововоронеж – один из лучших атомных городов, но впереди ещё много задач и проблем, которые вновь избранные депутаты будут решать совместно с городской администрацией и общественностью», - сказал после избрания Николай Нетяга.

Фото: Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

Фото: Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

Вместе с Николаем Нетягой в городскую Думу VII созыва были избраны ещё восемь сотрудников Нововоронежской АЭС и подрядных организаций.

Также на выборах в Областную Думу VII созыва по избирательному округу № 13 (Нововоронеж, Хохольский и Репьёвский районы) уверенную победу одержал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров. Он набрал 72,45% голосов избирателей.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС