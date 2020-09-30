Под Воронежем автомобилист сбил пятилетнего мальчика

Авария случилась в поселке городского типа Подгоренский вчера, 29 сентября. Днем, примерно в 14.40 у дома 2а на улице Советская водитель на автомобиле ВАЗ-21046 сбил ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области сегодня, 30 сентября.

За рулем «четверки» находился 64-летний местный житель. Он ехал мимо по дороге. Внезапно из-за припаркованного рядом автомобиля выскочил пятилетний мальчик. Ребенок не сориентировался и угодил прямо под колеса.

В результате столкновения мальчик с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Всего в Воронежской области за сутки произошло 118 ДТП. В 7 авариях травмированы 9 человек.