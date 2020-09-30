За неделю в Воронежской области ОРВИ заболели почти 8,5 тысяч человек

Число заболевших за семь дней выросло на 31% Фото: Ирина ШАБАНОВА

Число заболевших ОРВИ в Воронежской области неуклонно растет. В период с 21 по 28 сентября к медикам за помощью обратились почти 8486 человек. Из них половина – это дети до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Там уточнили, что по сравнению с неделей ранее число заболевших вирусной инфекцией увеличилось на 31%. Так, в период с 14 по 20 сентября, в медучереждения обратилось гораздо меньше пациентов – 6397 человек.

Впрочем, санитарные врачи уверяют, что в целом ситуация не критическая и соответствует сезону. А также пока по заболеваниям ОРВИ мы находимся ниже уровня эпидпорога – на 3,8%.

Причину «наплыва» маленьких пациентов санврачи объясняют началом учебного года и изменением погодных условий.

В целом же заболеваемость респираторными вирусными инфекциями сейчас обусловлена вирусами не гриппозной этиологии – парагриппа, аденовирусов, риновирусов, респираторно-синцитиальных вирусов.

Вчера мэрия Воронежа опровергла слухи о том, что школьные каникулы продлят на неделю. Городские учебные заведения пока работают по ранее объявленному графику. А каникулы начнутся со 2 ноября и продлятся всего неделю до 8 ноября. Если ситуация изменится, то об этом родителям сообщат официально.