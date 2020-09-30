Под Воронежем ночью опрокинулся «УАЗ Патриот», есть пострадавшие

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Сегодня ночью, 30 сентября, в Рамонском районе опрокинулся УАЗ-Патриот. Авария произошла на трассе А-134. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о ЧП на пульт дежурного поступило в 02:06. На место тут же выехал пожарный расчет ПЧ-91.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, автомобиль двигался в сторону Воронежа. За рулем находился житель областного центра 1972 года рождения. Он допустил опрокидывание в правую сторону дороги. В результате аварии пострадал сам водитель и два его пассажира 1976 и 1979 года рождения. Они с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

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