В Воронеже ищут мотоциклистов-поджигателей леса в Подгорном

Фото пресс-службы мэрии

В Воронеже начали поиски поджигателей, которые чуть не спалили целый крупный микрорайон Подгорное. Злоумышленников на мотоциклах заметили рядом с местами ЧП казаки и неравнодушные местные жители. Глава управы Коминтерновского района Юрий Бавыкин уже написал заявление в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 29 сентября.

По словам префекта, поджоги были «целенаправленными». Мотоциклистов-поджигателей видели во время патрулирования улиц. Казаки и местные жители устроили круглосуточные дежурства. Очаги горения вспыхивали в нескольких местах. Например, на улице Краеведа Зверева удалось ликвидировать поджог буквально в 4 метрах от жилого дома.

Сейчас в Коминтерновском районе по указу губернатора увеличили число патрулей. Чтобы оперативно обнаружить очаги возгораний, круглосуточно лесные массивы объезжают сотрудники управы, полицейские и пожарные. Они прочесывают также территории, граничащие с соседним Рамонским районом и Северный лес. Местным жителям вручают памятки о недопустимости сжигания сухой травы и порубочных остатков, а также напоминают о штрафах.

Усилено наблюдение за расположенными в районе лесов соцобъектами. Это две школы – МБОУ №185 и №118, а также областная больница №1.

Напомним, в минувшие выходные Воронежская область оказалась в кольце пожаров. Только за субботу и воскресенье спасателям удалось потушить 178 возгораний. Самое крупное – под Борисоглебском. Огонь удалось ликвидировать в девять часов вечера 28 сентября. Там сгорело почти 170 гектаров леса и травы.

Еще одно крупное ЧП случилось 27 сентября в селе Новоподклетном Рамонского района. Разыгравшийся пожар быстро перекинулся с травы на участки местных жителей. Весь день и всю ночь пожарные и местные жители боролись со стихией. Огонь ликвидировали утром понедельника. Выгоревшая площадь в итоге увеличилась до 25 гектаров. Сгорели ряд хозпостроек (бань, гаражей и т.д.), один жилой и один нежилой дом. Точный ущерб от огня продолжают устанавливать.

Кроме того, почти сутки горела сухая трава и лесная подстилка в селе Медовка все того же Рамонского района. Площадь пожара составила 50 гектаров. Его потушили так же утром 28 сентября.

Вчера спасатели призывали жителей региона в ближайшее время не проводить никаких работ с огнем, в том числе не сжигать мусор и не разводить костры. Воронежская область вся красная на карте пожароопасности, которую опубликовало региональное управление МЧС. Спасатели не исключают возможности повторения «багрового уик-энда».