Всемирный день сердца: как в Воронеже страховые представители помогают пациентам с опасными заболеваниями

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29 сентября ежегодно в мире празднуют Всемирный день сердца - в 2020 году в России его отметят в 20-й раз. Это глобальная кампания в области здравоохранения, задача которой - повысить осведомленность о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения.

В преддверии этого дня «Комсомольская правда в Воронеже» вместе с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС) нашего региона провели совместную акцию: мы проверили, как происходит взаимодействие между пациентами, у которых есть проблемы с сердцем, и страховыми представителями.

Несмотря на пандемию коронавируса и сопутствующие противоэпидемиологические меры, диспансерное наблюдение для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями не прекращалось. Они в полном объеме получали медицинскую помощь, равно как и пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнями эндокринной системы, а также находящиеся на заместительной почечной терапии (диализе).

- Снижение смертности от болезней системы кровообращения входит в национальный проект «Здравоохранение» и является одной из ключевых целей. Смертность от инфарктов, инсультов и других сосудистых нарушений должна быть снижена почти на треть. А это значит, что, во-первых, такие болезни должны обнаруживать на ранних этапах при прохождении диспансеризации и профосмотров, а, во-вторых, пациентов с выявленными заболеваниями необходимо своевременно брать на диспансерное наблюдение, мониторить и контролировать течение болезни, чтобы не допустить ухудшения или осложнений. Именно при БСК своевременная профилактика обеспечивает более 50 % успеха в борьбе с заболеванием, - отмечает Евгения Исаенкова, начальник отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области, - отмечает Евгения Исаенкова, начальник отдела организации ОМС и взаимодействия с участниками и субъектами ОМС.

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