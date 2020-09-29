В Воронеже на виадуке на 9 января начали укладывать асфальт

фото мэрии Воронежа

Подходит к концу реконструкция путепровода на улице 9 января. Рабочие приступили к укладке асфальта, сообщили в мэрии Воронежа.

«Дорожная одежда» путепровода состоит из песчано-подстилающего слоя, щебеночного основания, «черного» щебня, горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, геосетки, улучшающей сцепление слоев, асфальтобетона мелкозернистого типа «Б» и снова геосетки. Далее кладут верхний слой покрытия из специального щебеночно-мастичного асфальтобетона, имеющего высокую стойкость к износу.

После завершения асфальтирования (общая площадь 16 тысяч кв.метров) на путепроводе установят временное ограждение и нанесут разметку.

До конца дня 1 октября планируют запустить рабочее движение по четырем полосам из шести.

- Мы работаем круглосуточно, надеемся, что ни люди, ни техника не подведут, погода не испортится, чтобы мы успели запустить движение в срок, определенный главой Воронежа в ходе выездного совещания, - сообщил главный инженер Городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства Вадим Рахманин.

На оставшейся части путепровода продолжат работы на тротуарной части, займутся обустройством лестничных сходов, монтажом ограждения и опор наружного освещения.

Напомним, реконструкция виадука на 9 января продлилась год, все это время воронежцы стояли в пробках. Сроки сдачи объекта сдвинулись на несколько месяцев в связи с ситуацией по коронавирусу.