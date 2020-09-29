В Воронеже объявили конкурс на проект памятной композиции, посвященной экс-директору завода СК

В Воронеже объявили конкурс на создание памятной композиции в честь экс-директора «Воронежсинтезкаучука» Леонида Кудрявцева. Решение об установке объекта приняла в июне 2019 года городская комиссия по культурному наследию. Планируется, что памятную композицию поставят в апреле 2021 года в парке «Южный», который создавался при содействии директора «Воронежсинтезкаучука».

Подать заявки на конкурс архитекторы и скульпторы могут до 28 октября на сайте. К 15 января 2021 года из числа поданных заявок определят 10 кандидатов, которые получат по 30 тыс рублей. Затем проекты можно будет оценить на выставке. Победителя, которого наградят 300 тыс рублей, определят 28 января 2021 года, с ним будет заключен контракт на создание и установку композиции.

Леонид Кудрявцев руководил заводом 33 года. В 1986 году он получил звание Героя Социалистического Труда. В 1998-м ему присвоили звание Почетного гражданина Левобережного района Воронежа, в 2018-м - звание «Почетный гражданин Воронежской области». Кудрявцев награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд».