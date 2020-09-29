В торговых центрах будут ловить воронежцев без масок

Городские и областные чиновники проведут совместный рейд по проверке использования масок и перчаток на торговых объектах. Напомним, Роспотребнадзор регулярно выявляет многочисленные факты несоблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. И решение об усилении мер контроля за использованием средств защиты приняли в связи с увеличением случаев заболеваний коронавирусом в регионе.

Согласно указу губернатора, воронежцы обязаны носить маски в маршрутках и такси, аптеках и магазинах, при посещении организаций, оказывающих услуги населению, органов власти, на вокзалах, в аэропорту.

Напомним, использование одноразовой маски снижает риск заражения коронавирусом, гриппом и другими ОРВИ.