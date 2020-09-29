В Воронежской области накажут главврача райбольницы, допустившего заражение коронавирусом 13 сотрудников

Главврача Панинской райбольницы обвиняют в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В данном случае, собственных подчиненных. В больнице зафиксировали вспышку ковида: заболели 13 сотрудников.

Как отмечают в суде, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что в медицинском учреждении не соблюдались санитарные нормы по борьбе с коронавирусом. В связи с этим на главврача завели административное дело.

Его будут рассматривать в суде 14 октября 2020 года.

Напомним, ранее кондитерскую фабрику под Воронежем оштрафовали на 200 тыс после вспышки коронавируса, там тоже допустили заражение сотрудников ковидом из-за нарушения санитарно-эпидемиологических мер, в частности, из-за неудовлетворительной уборки