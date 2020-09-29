Фестиваль «Воронежская камерата» посвятит Бунину музыкально-литературный вечер

Юрий Смышников Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В программу фестиваля «Воронежская камерата», который пройдет с 4 по 9 октября, вошел специальный проект. 6 октября зрители смогут увидеть литературно-музыкальную программу «Диалог с единственной». Ее посвятили 150-летию нашего прославленного земляка, писателя и Нобелевского лауреата Ивана Бунина.

В основе постановки, автором идеи которой стал артист драмтеатра Юрий Смышников, - стихи, проза и дневники писателя. В программе звучат романсы и песни Шапорина, Хренникова, Василенко и других композиторов на стихи Бунина. В проекте кроме Юрия Смышникова заняты артисты филармонии Елена Старкова (сопрано) и Михаил Князев (фортепиано). Композицию покажут на малой сцене театра драмы в 15.00, вход по пригласительным билетам, которые можно бесплатно получить в кассе филармонии.

Напомним, в программе третьего фестиваля камерной музыки «Воронежская камерата» выступления «Брамс-трио», дуэта Павла Милюкова (скрипка) и Филиппа Копачевского (фортепиано), фортепианного дуэта Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского, концерт ансамбля солистов Московской филармонии «Академия старинной музыки» под руководством Татьяны Гринденко, а также Государственного струнного квартета имени Глинки. Изюминкой форума станет концерт Александра Лемешева на стеклянной арфе вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром и солисткой театра оперы и балета Оксаной Шапошниковой.