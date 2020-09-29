Воронежец 12 лет проведет в колонии за убийство знакомой

Несмотря на отказ признать свою вину, Воронежский областной суд приговорил к 12 годам исправительной колонии строгого режима 48-летнего жителя Воронежа за убийство своей знакомой.

Следствие установило, что в декабре 2019 года подсудимый пришел для совместного распития спиртных напитков в гости к своей 69-летней приятельнице, которая проживала на улице Огарева. В процессе застолья между ними возникла ссора. Гость начал избивать женщину, но этого ему показалось мало. Взяв кухонный нож, он несколько раз ударил им пенсионерку, которая даже не могла оказать сопротивления.

В результате полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия. А мужчина с места скрылся. Тело утром 16 декабря обнаружила дочь, которая и написала заявление в полицию.

Приговор в отношении воронежца взаконную силу не вступил, может быть обжалован в течение 10 дней.