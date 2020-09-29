После звонка "сотрудника банка" жительница Воронежа лишилась 180 тыс

За 28 сентября жертвами мошенников в Воронежской области стали восемь человек. Всех обманули дистанционно - по телефону и интернету. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 750 тысяч рублей.

Каждый день мы пишем про набивший оскомину способ аферистов - звонок "сотрудника службы безопасности банка". Но каждый день на него попадаются беспечные люди.

Так, 29-летняя жительница Железнодорожного района лишилась 180 000 рублей после такого звонка неизвестного, представившегося сотрудником службы безопасности банка.

Будьте бдительны! Никогда и никому не сообщайте трехзначный код с обратной стороны своей карты, не называйте код из информационных смс.

На всякие предложения звонящих говорите: зайду в отделение банка и все там уточню на месте. После этого звонящие прерывают разговор.