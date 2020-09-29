Нововоронеж стал участником нового рекорда России

Фото: управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

В этот день по всей стране проходили торжественные мероприятия, митинги и концерты.

Однако, в Нововоронеже все массовые торжества пришлось отменить из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Тем не менее город поучаствовал в самом масштабном событии празднования 75-летия атомной промышленности – «Перекличке городов». Это пятичасовой марафон, состоявший из 26 прямых включений из самых знаковых городов расположения объектов Госкорпорации «Росатом». Грандиозный телемост объединил первых лиц атомной отрасли, руководителей и сотрудников предприятий, жителей атомградов. И всё это в прямом эфире одного из главных федеральных телеканалов. Также трансляцию можно было посмотреть в интернете и социальных сетях.

Нововоронежскую АЭС на одном из самых масштабных в стране телемарафонов представили директор атомной станции, депутат Воронежской областной Думы Владимир Поваров и ведущий инженер по релейной защите и автоматике электрического цеха, победитель и призер дивизиональных, отраслевых, всероссийских чемпионатов по методике WorldSkills, энергетик в четвертом поколении Александр Зимин.

«Нововоронежская АЭС всегда была флагманом развития технологий водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР). Здесь мы можем увидеть весь жизненный цикл энергоблоков с ВВЭР. Наша главная задача на будущее – совершенствование режимов эксплуатации и подготовка кадров для работы на зарубежных АЭС, которые сооружает Росатом по всему миру», – сказал во время прямого включения директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В завершении трансляции главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко официально зафиксировал новый рекорд – «Наибольшее количество атомных городов, объединенных в телемост на федеральном канале России».

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС