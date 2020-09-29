Воронежские зооволонтеры обучат желающих помогать животным

фото Центра охраны животных "Наша природа"

Руководитель Воронежского центра охраны животных «Наша природа» Елена Шерстяных рассказала, что к ним часто обращаются воронежцы, желающие заняться волонтерством, но не имеющие специального образования и необходимых знаний по биологии.

- Среди нас много добрых людей, жаждущих помочь. Но при отсутствии правильной информации, чаще получается навредить, - призналась Елена.

Кроме того многие люди всю жизнь пребывают в плену мифов о животных, сформированных фильмами, мультфильмами и СМИ.

Поэтому зоологи объявили набор добровольцев для обучения их проведению эко-уроков среди школьников. Волонтерами могут стать старшеклассники, студенты и взрослые люди любой профессии. Главное - любовь к природе, грамотность, внимательность к деталям, терпение и немного свободного времени. Опыт работы с детьми приветствуется.

Желающие пройти обучение могут оставить заявку здесь: vk.cc/aAdC4U С кандидатами свяжутся в течение 5 рабочих дней.