В Воронеже задержали 11 тонн шампиньонов

фото Воронежской таможни

В Воронеже таможенники вместе с санитарными врачами и сотрудниками Россельхознадзора обнаружили на одном из оптовых продуктовых рынков города грибы неизвестного происхождения. Из оборота изъяли 11 тонн шампиньонов.

- На товаре отсутствует маркировка. Кроме того, реализаторы не представили никаких документов, подтверждающих законность приобретения и нахождения данного товара на территории Российской Федерации. Партию грибов с отсутствием маркировки арестовали, возбудили административное дело, - рассказал Павел Попов, главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного контроля Воронежской таможни.