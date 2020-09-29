В Воронеже в пятницу завоют сирены

Воронежцев предупреждают о проверке систем оповещения. Не пугайтесь, сохраняйте спокойствие и оставайтесь на своих местах, когда 2 октября "завоют" сирены. Это будет "репетиция" Всероссийской тренировки по гражданской обороне.

- В пятницу пройдет комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения. В 10.40 запланировано включение электросирен и других акустических устройств, - сообщили в региональном правительстве.

В 10.35 произойдет "перехват" 10 телеканалов («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр») с доведением сигнала о начале проверки. А в 10.45 - об окончании проверки.

Комплексная техническая проверка проводится ежегодно для определения степени готовности технических средств оповещения к использованию по предназначению.