Следователи просят воронежцев помочь в установлении личности брошенной на улице 1,5-летней девочки

Следователи продолжают расследовать обстоятельства уголовного дела по факту оставления в опасности малолетней девочки. Напомним, кроху, которой на вид 1,5 года, прохожие обнаружили в коляске одну, без присмотра, около полуночи 22 августа 2020 года у дома 37а по ул. Писарева.

Правоохранители не могут найти родителей малышки и установить личность ребенка. И просят воронежцев помочь в этом.

Приметы девочки: славянская внешность, рост 80 см, волосы русые, вьющиеся, глаза карие, группа крови О(I) Rh+ (первая положительная). Малышка была одета в кофту розового цвета в белый горошек на молнии с капюшоном, штаны светло-голубого цвета в мелкий горошек синего цвета. Девочка была в детской коляске Magik бежевого цвета.

Если кто-то обладает информацией о личности ребенка и его родителей, звоните в правоохранительные органы по телефонам: 8(473)222-89-77, 8(473)269-68-00, 8-999-435-32-06, 255-57-22, 251-12-16 или 02. Конфиденциальность гарантируют.