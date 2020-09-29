Избивший подростка в подъезде воронежского дома преследовал ребенка с улицы

стоп-кадр с видео из паблика "Огонь"

Жители воронежской многоэтажке, расположенной на улице 9 Января, где на днях неизвестный мужчина набросился на подростка с самокатом, рассказали обстоятельства инцидента.

В частности жильцы не узнали в нападавшем своего соседа и пришли к выводу, что мужчина не проживает в их жилом комплексе. Один из очевидцев рассказал, что дети катались на самокатах около школы и случайно сломали лежащую на асфальте игрушку других детей, которые гуляли под присмотром этого мужчины. Увидев это, последний пустился вдогонку за «виновником». Подросток вбежал в подъезд и попытался там спрятаться, но преследователь его настиг на площадке у лифтов. Остальное попало на запись камер видеонаблюдения: мужчина несколько раз ударил мальчика ногой, свалил его с ног и начал «воспитывать», горячо жестикулируя руками. В этот момент его спугнули появившиеся в подъезде жильцы.

Комментируя происшествие, жильцы дома больше всего негодуют по поводу качества охраны ЖК, которое пропустило на территорию дома постороннего человека.

Напомним, по факту нападения на ребенка в воронежском СУСКе начали проверку.