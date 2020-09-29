В Воронеже поставят памятник Василию Шукшину

В Воронеже установят памятник кинорежиссеру и писателю Василию Шукшину. Постановление об этом подписал мэр Вадим Кстенин. Памятный знак появится на территории сквера имени Шукшина на Ленинском проспекте, 3д в Левобережном районе.

Василий Макарович был в Воронеже дважды: в 1959 году, когда участвовал в съемках фильма «Золотой эшелон», а затем в 1964 году - на премьере своего фильма «Живет такой парень» в ДК имени Кирова. В 1996 году именем Шукшина назвали улицу в Коминтерновском районе Воронежа.

С инициативой увековечить память кинорежиссера в нашем городе общественные активисты обратились в комиссию по культурному наследию в декабре 2019 года.

- Идея была поддержана. В июне 2020 года членам комиссии представили эскиз четырехметрового знака, представляющего собой стилизованную киноленту, на которой размещены портреты Василия Макаровича, сведения о его визитах в Воронеж и список знаковых работ в кино и литературе, - сообщили в мэрии Воронежа. - Ключевым элементом композиции является цитата Шукшина: «Нам бы про душу не забыть, нам бы чуть добрее быть, нам бы, с нашими скоростями, не забыть, что люди мы».