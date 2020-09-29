Наехавшего на детскую коляску воронежца лишили прав

Сотрудники воронежской Госавтоинспекции провели проверку по размещенному в соцсети видео. На нем автомобиль «KIA Sportage» при движении по улице Никитинская совершает столкновение с детской коляской. Однако водитель не только ни вышел, но поспешил покинуть место ДТП. По записям камеры видеонаблюдения установили, что инцидент произошел 19 сентября около 15 часов.

Полицейские разыскали 34-летнего правонарушителя и возбудили в отношении него административное дело по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Недавно мировой судья Центрального района Воронежа рассмотрел материалы и назначит водителю нарушение в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год.