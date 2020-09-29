Под Воронежем подросток забрался ночью в магазин и вытащил сигареты и 30 тыс из кассы

В Новохоперском районе задержали 16-летнего подростка по подозрению в краже.

Парень июньской ночью разбил окно магазина в селе Елань-Колено, проник внутрь. Там вытащил 30 тысяч рублей из кассы и табачные изделия с прилавка и скрылся.

Подросток ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Юноша признался в краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".