В Воронеже "Мерседес" врезался в "Лексус" и сбил бордюр, фонарный столб, дерево и забор

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Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии, в результате которой "Мерседес" раскурочил половину ул. Холмистой.

ДТП произошло ночью 28 сентября. Около полуночи у 62-го дома 40-летний водитель на «Мерседес Бенц Е400», следовавший со стороны Дорожной в направлении ул. 9 Января, при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с попутным автомобилем «Лексус LS460».

От удара "Мерседес" выбросило на правую обочину, где он врезался в бордюр и по инерции в фонарный столб, дорожный знак, дерево и металлический забор с воротами.

В аварии пострадали водитель «Мерседеса» и 36-летняя пассажирка «Лексус», их доставили в больницу.