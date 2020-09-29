В воронежском дворе иномарка сбила ребенка

В понедельник, 28 сентября, во дворе дома №2б по улице Тепличной в 7.45 автомобиль «Джили» сбил 9-летнего пешехода. Школьник переходит двор. По какой-то причине 29-летний водитель иномарки его не заметил и совершил наезд.

В результате ДТП ребенок получил ранения различной степени тяжести. С места аварии его забрала «скорая». Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 136 ДТП, из них в Воронеже 97. В 11 авариях пострадали 13 человек.