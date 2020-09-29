Под Воронежем пожар едва не уничтожил 300-летнюю мельницу

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Ландшафтный пожар, один из тех, что взяли в огненное кольцо Воронеж на выходных, едва не уничтожил памятник – деревянную мельницу, возраст которой насчитывает около 300 лет. Это сруб, построенный без единого гвоздя, с четырьмя крыльями.

Деревянную постройку перевезли в Новую Усмань в 2009 году из Таловского района в качестве одного из объектов этнодеревни. Еще в начале 20 века такие мельницы активно использовались для производства муки в Воронежской губернии.

Пожарные и местные жители вместе боролись с огнем и смогли отстоять памятник, хотя вокруг мельницы все выгорело дотла.