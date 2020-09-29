Воронежские лесники рассказали, сколько на самом деле было ландшафтных пожаров в минувшие выходные

фото ГУ МЧС по Воронежской области

По данным регионального управления МЧС России, в субботу и воскресенье крупные ландшафтные пожары были в Новоподклетном и Медовке Рамонского района, в Отрадном и Бабяково – Новоусманского, в селе Троицкое - Новохоперского района и в городе Борисоглебске.

Однако, по информации лесхоза, возгораний в эти дни в области было больше. Так, сотрудники Подгоренской и Новоусманской пожарно-химических станций вместе с сотрудниками МЧС остановили пожар на частной территории в лесу у села Новоподклетное. Эти участки распроданы под строительство, но сильно заросли травой, завалены сухостоем и спиленными деревьями.

В воскресенье, 28 сентября, вместе с сотрудниками пожарной части №10 лесные пожарные отстояли Алексеевские дачи в районе Машмета. Помогали они также и бороться с ландшафтным пожаром в поселке Бабяково. В то же время в поселке Репное трактор опахивал участок заболоченной территории у реки Усманка, где вспыхнула сухая трава.

К сожалению, огонь повредил и территорию лесного фонда. В субботу, во время пожара у села Троицкое Новохоперского района огонь не только перекинулся на дома, но и захвалит дубовый лес. Лесным пожарным удалось остановить пламя, в итоге сгорела лишь лесная подстилка на площади 4,5 га, а дубы спасли.

Лесные пожарные Теллермановской пожарно-химической станции потушили в выходные пожар, возникший на смежной с Хоперским заповедником территории в районе кордона Синичка. Его площадь составила 1,4 га.

В условиях сильнейшего ветра в воскресенье лесные пожарные также ликвидировали возгорание в Давыдовском лесничестве в районе города Лиски. Там сгорело 5 гектаров леса при общей площади пожара 8,7 га. А в Россошанском лесничестве огонь повредил 0,7 га леса.

Самый же большой лесной пожар возник 28 сентября в Теллермановском лесничестве, расположенном южнее города Борисоглебск.

- Сигнал о возгорании поступил в 12-05 с камеры видеонаблюдения, к месту пожара выехала бригада Теллермановской пожарно-химической станции, - рассказали в управлении лесхоза области. - Оценив неблагоприятный прогноз - сильный ветер с порывами до 20 м/сек и движение огня в сторону Борисоглебска, приняли решение о привлечении подразделений МЧС, КУ ВО «Гражданская оборона», а также сил и средств Песковской и Новохоперской пожарно-химических станций. С Бобровской станции на пожар выехала тяжелая специализированная техника. Площадь пожара составила 168 гектаров. Потушили его лишь к вечеру 28 сентября.