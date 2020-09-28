Спасатели ликвидировали последний крупный пожар в Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Спасатели справились с последним крупным пожаром в Воронежской области. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пламя под Борисоглебском потушили в девять часов вечера 28 сентября. По уточненной информации, общая площадь, охваченная огнем, составила 168 гектаров.

О пожаре под Борисоглебском сообщили в полдень 27 сентября. Загорелась сухая трава и лесная подстилка. К 16.00 воскресенья пламя распространилось на 15 гектаров. К утру понедельника площадь пожара увеличилась до 130 га. К счастью, угрозы населенным пунктам не было. В 15.00 спасатели сообщили, что огонь локализован. Спустя еще шесть часов пожар ликвидировали полностью. К тушению привлекались 102 человека и 28 единиц техники.

Напомним, еще одно крупное ЧП случилось 27 сентября в селе Новоподклетном Рамонского района. Разыгравшийся пожар быстро перекинулся с травы на участки местных жителей. Весь день и всю ночь пожарные и местные жители боролись со стихией. Огонь ликвидировали утром понедельника. Выгоревшая площадь в итоге увеличилась до 25 гектаров. Сгорели ряд хозпостроек (бань, гаражей и т.д.), один жилой и один нежилой дом. Точный ущерб от огня продолжают устанавливать.

Кроме того, почти сутки горела сухая трава и лесная подстилка в селе Медовка все того же Рамонского района. Площадь пожара составила 50 гектаров. Его потушили так же утром 28 сентября.

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