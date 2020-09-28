Под Воронежем задержали вора, который ограбил 90-летнего старика ради 2 тысяч

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП случилось в Нововоронеже вчера, 27 сентября примерно в 10.00 утра. В выходной день 93-летний дедушка пришел на рынок за продуктами. Однако, купить ему ничего не удалось. Неизвестный мужчина подбежал к старику и выхватил у него сумку с деньгами.

Полицейские вычислили грабителя по камерам видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый житель Каширского района 43 лет.

Каково же было его удивление, что у пожилого мужчины находилось в кошельке всего 2050 рублей. Но он не побрезговал и этим. Правоохранители при обыске нашли у него только часть денег. Остальное грабитель успел потратить.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.