В результате пожаров сгорело 28 домов в Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Только за минувшие выходные, 26 и 27 сентября, в Воронежской области произошло 178 пожаров. Из них 152 –ландшафтные. Об этом сообщили в облправительстве сегодня, 28 сентября. Сейчас уже можно подсчитать ущерб.

Пламя подобралось к населенным пунктам. Всего в регионе огонь полностью уничтожил 28 строений. Среди них 21 нежилой дом и семь жилых. Пожарным удалось затушить огонь и поэтому только частично выгорели еще два жилых дома, пять дач и 22 постройки.

Ранее власти региона пообещали, что окажут помощь пострадавшим.

Начальник ГУ МЧС России по Воронежской области Александр Кошель рассказал, что для тушения пожаров привлечены силы и средства МЧС, в том числе 2 вертолета Ми-8 с ВСУ-5, 2 аэромобильные группировки сил Главных управлений МЧС России по Тульской и Липецкой областям и подразделение федеральной противопожарной службы ГПС по Волгоградской области.

Пожарная авиация пока останется в Воронежской области. Она может потребоваться в любой момент.