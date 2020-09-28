В Отрадном и Бабяково воронежские спасатели заканчивают проливку тлеющих очагов

Фото предоставлено пресс-службой Новоусманского района

Над Отрадным и Бабяково Новоусманского района кружит вертолет Ка-32А МЧС России. Сейчас там пожарная авиация заканчивает проливку тлеющих очагов. Машинами не подобраться – места труднодоступные, болотистые.

Сегодня днем в райадминистрации сообщили, что пожар, подбирающийся к двум населенным пунктам, ликвидирован. Горела там в основном сухая трава и камыш. К счастью, масштабных последствий удалось избежать.

Сегодня в администрации района провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Было принято решение, что патрулированием займутся чиновники. Они выйдут в усиленные рейды совместно с представителями МВД и МЧС по вопросу соблюдения требований особого противопожарного режима.

Глава района Дмитрий Маслов рекомендовал главам поселений активно включатся в вопрос выявления нарушений правил благоустройства. Поскольку из-за этого зачастую и происходит распространение огня.

– Материалы проверок будут незамедлительно передаваться в административную комиссию для применения соответствующих санкций, пояснили в новоусманской администрации