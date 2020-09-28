В Воронеже руководитель дорожной фирмы вернул 28,5 миллионов налогов

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Директор крупной воронежской компании, занимающейся строительством дорог, вернул в бюджет 28,5 миллионов налогов и пени, чтобы не оказаться на скамье подсудимых. Произошло это после того, как к нему нагрянули силовики. Материалы собирали сотрудники УФСБ, ГУ МВД России по Воронежской области и налоговики.

Как выяснилось, задолжал руководитель фирмы налоги еще с прошлого года. По версии следствия, с 1 апреля по 31 декабря 2019 года он и бухгалтер, сговорившись, продумали схему. Они заключали фиктивные договора с якобы подконтрольными организациями. Однако, бухгалтерские сведения оказались ложными. Всего сумма не исчисленного и неуплаченного НДС составила более 25,5 миллионов рублей. Еще 3 миллиона – набежавшая пеня.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Его фигурантом и стали директор предприятия и бухгалтер.

В связи с тем, что мужчина и женщина привлекались в первый раз, а также выплатили всю сумму налога и издержки, их освободили от уголовной ответственности.