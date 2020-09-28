Нововоронежская АЭС: энергоблок № 5 работает на полной мощности

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ППР – это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования.

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В ходе ППР прошёл средний ремонт энергоблока с частичной перегрузкой активной зоны реактора. Специалисты выполнили ремонтные работы разного уровня на четырёх парогенераторах и четырёх главных циркуляционных насосах. Также был осуществлён ремонт обоих турбоагрегатов и чистка конденсаторов.

«В этом году энергоблок № 5 отметил сороколетний юбилей с момента энергетического пуска. Он стал первым из 37 энергоблоков с реактором ВВЭР-1000, построенных в разных странах мира. Это первый энергоблок Нововоронежской АЭС, прошедший полномасштабную модернизацию с продлением срока эксплуатации на 25 лет и миссию ОСАРТ МАГАТЭ. Без успехов и инженерных инноваций нашего «миллионника» были бы невозможны и наши нынешние победы – ввод в эксплуатацию двух энергоблоков поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Кроме энергоблока № 5, в настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе находятся энергоблоки № 6 и 7: они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке № 4 идет планово-предупредительный ремонт.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС