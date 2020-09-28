В Железнодорожном суде Воронежа приостановили прием граждан из-за вспышки коронавируса

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Железнодорожном суде Воронежа приостановили личный прием граждан из-за вспышки коронавируса

В Железнодорожном районом суде приостановили личный прием граждан. Доступ туда воронежцам теперь ограничен. Документы рекомендовано присылать почтой, а также через электронную приемную. Приказ председателя Александра Гурьева о введении ограничительных мер опубликовали на сайте суда сегодня, 28 сентября.

Ограничения продлятся до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. Как корреспонденту «КП» пояснили в суде, запрет ввели в связи с распространением коронавируса. Сколько всего человек заболели, не уточняется. Известно, что их несколько.

В связи с этом в суд ограничат доступ лиц, не являющихся участниками судебных процессов. А всем судьям и работникам рекомендована самоизоляция при малейших признаках заболевания.