Ситуацию с пожарами в 6 районах Воронежской области проверяют следователи

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Следователи начали проверки по фактам крупных пожаров, которые бушевали на территории шести районов в Воронежской области. Они отрабатывают версию – могла ли халатность (ст. 293 УК РФ) привести к таким печальным последствиям. По данным МЧС, площади пожаров превышают 205 гектаров. Об этом рассказали в региональном СУ СКР.

Речь идет о возгораниях в Павловском, Новохоперском, Новоусманском, Рамонском, Борисоглебском и Семилукском районах.

Следователи отмечают, что в некоторых населенных пунктах огнем повреждены постройки. Пострадавших и погибших нет. Ущерб, который был причинен огнем, сейчас устанавливается.

Проверяется правоохранителями «правильность и полнота работы органов местного самоуправления в области пожарной безопасности». После этого следователи пообещали дать «принципиальную правовую оценку» действиям местных чиновников.

Также предстоит выяснить причины пожаров, чтобы не допустить такого в будущем.

Процессуальные решения станут известны по результатам проверок, ход которых взял на контроль руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит.