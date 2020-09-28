В дни домашних матчей ХК «Буран» в Воронеже будут перекрывать улицу Карла Маркса

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэрия Воронежа предупредила горожан о том, что в дни хоккейных матчей будет перекрываться проезд для автомобилистов около ДС «Юбилейный». Речь идет об участке улицы Карла Маркса от дворца спорта и до перекрестка с улицей Революции 1905 года.

Запрещено будет проехать на автомобиле в дни домашних игр воронежской дружины с 13:00 до 22:00. Меры вводят для безопасности горожан и в связи с обращением директора АНО «Хоккейный клуб «Буран».

В этом году домашние игры бурановцев ожидаются в ближайшие три месяца.

В 2020 году клуб дома проведет игры:

– 11, 13, 16 и 18 октября;

– 4, 6, 8, 10, 28 и 30 ноября;

– 2, 4, 21, 23, 25 и 27 декабря.

В следующем, 2021 году, первая домашняя игра намечена на 22 января. В феврале болельщики смогут посмотреть матчи 1, 3 и 5 числа.