Пожар в Борисоглебске Воронежской области удалось локализовать

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что 28 сентября в 15.00 был локализован пожар в Борисоглебске на площади 130 гектаров. Еще в воскресенье огонь охватил 15 гектаров сухой травы и леса. К тушению сразу же привлекли 81 человека и 23 единицы техники. Однако пожар серьезно разросся. К счастью, сейчас распространение остановлено.

Как и сообщалось ранее, горит лес. Угрозы населенным пунктам нет.

- Пострадавших и погибших нет, ущерб устанавливается, - отметили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Отметим, что к расследованию причин пожаров в Воронежской области подключится полиция. Спасатели же на въездах в леса установят дополнительные шлагбаумы. Будут применены и другие меры.