В Воронеже во время рейда инспекторы будут искать припаркованные во дворах автобусы

В 2020 году по вине водителей автобусов произошло 39 ДТП - это 46% от общего количества аварий с участием автобусов. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции с 28 сентября по 5 октября в Воронеже проведут профилактическое мероприятие «Автобус».

В частности будут искать водителей, нарушающих требования по обеспечению безопасности пассажиров.

- Особое внимание будет уделяться выявлению неисправностей тормозной системы, рулевого управления, внесению изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с ГИБДД и других технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация, фактов установки дополнительных обогревающих устройств в салоне, загромождения запасных выходов, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Продолжится рейд и ночью: только в это время будут искать припаркованные во дворах и на стоянках автобусы, ведь они должны стоять на территории автопарков.

- Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения водителем автобуса, можете сообщить об этом на сайт Госавтоинспекции, или по телефонам: 269-60-76, 269-61-02, указав при этом дату, время, место совершения нарушения и регистрационный знак транспортного средства, по возможности приложив фото, видеоматериал факта нарушения, - отмечают инспекторы.