Пожары в Воронеже - 2020: на въездах в леса установят дополнительные шлагбаумы

Кроме того, бороться с огнем будут звать добровольцев, хотя такая практика уже существует. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

После того, как Воронеж буквально оказался в кольце пожаров, в воронежском управлении МЧС предложили принять особые меры. В частности - установить дополнительные шлагбаумы на въезде в леса, которые находятся в границах населенных пунктов.

Также планируется обновить противопожарные разрывы, а также очистить населенные пункты от сухой растительности и горючего мусора.

Будет увеличено число маршрутов патрулирования и опергрупп. Они будут оснащены первичными средствами пожаротушения, шанцевым инструментом, средствами связи.

Продолжатся проверки систем оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС.

Для дозаправки пожарных автоцистерн водой будут привлекать инженерную, поливомоечную и иную технику. Кроме того, бороться с огнем будут звать добровольцев, хотя такая практика уже существует.