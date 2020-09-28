Студентам воронежского инженерного университета разрешили уходить на «дистанционку»

Количество заболевших может вырасти Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Студентам Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) разрешили добровольно переходить на индивидуальное дистанционное обучение. Причиной тому стала напряженная эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил ректор вуза Василий Попов. Пост выложили на странице учебного заведения в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 28 сентября.

Ректор отметил, что «ситуация не оставляет выбора. Количество заболевших может вырасти в любой момент».

С начала учебного года в вузе коронавирус нашли у десяти преподавателей и девяти студентов. На две недели на «дистанционку» были отправлены шесть групп.

– Студентам, которые захотят учиться удаленно, достаточно уведомить об этом деканат, – пояснил Василий Попов.

Ранее стало известно, что студенты Воронежского государственного университета написали петицию. Они требуют временно перевести их на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса.