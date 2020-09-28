В Воронеже поймали рецидивиста, срывавшего золотые цепочки с женщин

В сентябре в Воронеже некий мужчина повадился срывать золотые цепочки с шей местных жительниц. Так, он надергал ювелирных украшений более чем на 20 тысяч рублей. По записям с камер видеонаблюдения грабителя удалось установить. Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления 28-летний местный житель. Его в его квартире.

В отделе полиции мужчина признался, что сдавал в ломбарды чужие украшения, а на вырученные деньги жил. Часть похищенного удалось изъять у преступника во время обыска. Известно, что он причастен как минимум к трем нападениям в Центральном и Северном районах.

Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас грабитель находится в изоляторе.