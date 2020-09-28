Под Воронежем предприниматель прикинулся безработным ради пособия

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нововоронеже предприниматель незаконно получал пособие по безработице. Факт мошенничества выявили сотрудники местной прокуратуры.

Как оказалось, в феврале 2020 года 47-летний местный житель встал на учет в районном центре занятости. Его признали безработным, заявление приняли. Там ему назначили пособие, которое выплачивали по сентябрь. В итоге от государства он получил за это время почти 90 тысяч рублей.

Прокуроры в ходе проверки выяснили, что мужчина является участником некоего ООО. Там его доля составляет 50%. Поэтому ни на какие выплаты как безработный он претендовать не может.

По итогам прокурор направил материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 159.2 УК (Мошенничество при получении выплат). Ведется следствие.