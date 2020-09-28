В Воронежской области авиация сделала уже 10 сбросов воды на горящие борисоглебские леса

Работа продолжается Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Мы уже рассказывали, что 28 сентября примерно в 8:30 спасателям удалось ликвидировать пожар в деревне Новоподклетное Рамонского района, а затем в 9:40 - в соседней Медовке. Сейчас на этих территориях проводится , разборка и проливка завалов. Пожарные подразделения продолжают дежурить.

Тем временем в Борисоглебске продолжается тушение лесного пожара на 130 га. Угрозы населенным пунктам по-прежнему нет.

- Общая численность борисоглебской группировки - 102 человека и 28 единиц техники. Там же работает вертолет МЧС России Ми-8, выполнил 10 сбросов воды, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Тем временем призыв к мужчинам, способным стать на защиту Борисоглебска, разместили в соцсетях спасатели. Уже вечером на место сбора потянулись первые добровольцы. Хотя, судя по сообщениям в тех же соцсетях, желающих отправиться в пекло было немного. Пока профессиональные спасатели боролись с огнем, горожане окапывали лес и луга на пути пожара.